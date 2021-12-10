ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميا إلى 268.7 مليون حالة

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا، منذ ظهور الفيروس في أواخر العام قبل الماضي 2019، إلى 268720686 حالات، فيما بلغت الوفيات 5302495 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء 241731421 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 503.6 آلاف حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم الجمعة، 7022 حالة إصابة بـ«كورونا»و53 حالة وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات إلى 503606 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 4130 حالة وفاة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «كيم بو-كيوم»، اليوم الجمعة، إنه يمكن إعطاء الجرعة المعززة من لقاح كورونا للبالغين بعد 3 أشهر من تلقيهم التطعيم الأساسي، مضيفا إن السلطات الصحية ستبدأ برامج التطعيم في المدارس من الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، أمس الخميس، 50867 إصابة بـ«كورونا» و 148 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10660981 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 146135 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

عربيا، سجلت الجزائر، أمس الخميس، 177 إصابة جديدة بـ الفيروس و4 وفيات و169 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 212224 حالة فيما ارتفع مجموع الوفيات الى 6126 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، ان حصيلة حالات التعافي من كورونا في البلاد وصلت إلى 145846 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

23 ولاية لم تسجل بها أي حالة بـ«كورونا» في الجزائر

وأشارت الصحة الجزائرية، إلى أن 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة بالفيروس و21 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت 4 ولايات 10 حالات فما فوق.

سنغافورة تسجل حالتين جديدتين بـ سلالة «أوميكرون»

وفي سنغافورة، سجلت البلاد، أمس الخميس، حالتين جديدتين بـ سلالة «أوميكرون»، أحدهما لموظف بمطار والأخرى لقادم من الخارج، وقالت وزارة الصحة، ان المصابين بالعدوى تلقيا اللقاح، بالإضافة إلى الجرعة المعززة، متوقعة الكشف عن المزيد من حالات «أوميكرون» على الحدود وداخل البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بدورها، أعلنت «الهيئة الأوروبية للأدوية»، أن إعطاء الجرعات المعززة من لقاح كورونا آمن وفعال بعد 3 أشهر من الجرعة الأخيرة،.

وقال رئيس استراتيجية التلقيح في الهيئة الأوروبية ماركو كافاليري: «التوصية الحالية هي أنه من المفضل إعطاء الجرعات المعززة بعد ستة أشهر (من الجرعة الأخيرة)».