أسباب تراجع بيع السيارات في السوق المصري.. بينها « الأوفر برايس»

شهد سوق السيارات ركودا في حالة البيع والشراء خلال الفترة الماضية وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، بالإضافة لقيام الموزعون والتجار برفع قيمة «الأوفر برايس» الخاص بالسيارات، وهو ما أكده عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات بالقاهرة الكبرى في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأشار عضو رابطة تجار السيارات بالقاهرة الكبرى، إلى أن «الأوفر برايس» هو مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

سوق السيارات في مصر

وأكد عبدالله علي، أن سوق السيارات شهد خلال النهاية الأسبوع الماضي تراجعا في قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون والتجار، بشكل غير رسمي، خاصة على العلامة الفرنسية من سيارات بيجو 3008؛ لتتراوح قيمة الأوفر برايس بين 4 إلى 40 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر ديسمبر 2021.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات بالقاهرة الكبرى، أن سيارات بيجو 3008 كانت تباع بزيادات سعرية من جانب الموزعين بقيمة وصلت إلى 65 ألف جنيه لبعض الفئات خلال الأسابيع الماضية.

سعر السيارة بيجو 3008

وتبدأ أسعار السيارات بيجو 3008 من 550 ألف جنيه وتنتهى عند 705 ألف لأعلى فئة.

وينتمي طراز السيارة بيجو 3008 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”، ووفقًا للبيانات المعلنة عن بيجو، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية. ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.