«مياه أسيوط» تدعم 6 محطات بحواجز مطاطية ومواد ماصة للزيوت بمليون جنيه

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تجاربها العملية لدعم محطاتها المرشحة بالحواجز المطاطية والمواد الماصة للزيوت والشحوم والعناصر البترولية «SORBENT»، وذلك لحماية مآخذ تلك المحطات المرشحة من التلوث الناتج عن حدوث أي تسرب للزيوت والشحوم، أو أي مواد بترولية أخرى من السفن والعبارات النهرية المارة بنهر النيل.

بدء التجارب العملية لدعم مآخذ المياه

وبدأت شركة مياه الشرب في أسيوط التجارب العملية بتدعيم مأخذ محطتي التشيكي والألماني، وتلى ذلك تطبيق التجربة بمحطة صدفا المرشحة، إلى أن جاءت التجربة الميدانية بمحطة مياه الأربعين النقالي، ومحطة مياه عرب المدابغ النقالي امتثالاً لخطط سلامة ومأمونية المياه.

وأوضح المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن دعم مآخذ المحطات المرشحة بالحواجز المطاطية والمواد الماصة للزيوت والشحوم والعناصر البترولية «SORBENT» تأتي كخطوة جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لخطط وسلامة ومأمونية المياه بمحطات مياه (التشيكي، الألماني، صدفا، الأربعين، عرب المدابغ، نزلة عبد اللاه)، لحين تعميم الخطط بكل المحطات المرشحة على مستوي نطاق الشركة، لحماية مآخذ محطات مياه الشرب من التلوث نتيجة حوادث تسرب الزيوت والشحوم، وضمان استمرارية التشغيل دون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

توريد الحواجز المطاطية والمواد الماصة للزيوت بمشتملاتها

وأضاف «درة»، أنه تم توريد بالحواجز المطاطية والمواد الماصة للزيوت والشحوم والعناصر البترولية بجميع مشتملاتها، بتكلفة إجمالية قيمتها مليون جنيه، ضمن الخطة المالية السنوية التى تخصصها الشركة للإرتقاء بأدائها الخدمي، ضماناً لتأمين مآخذ المحطات ضد حوادث تسريبات المواد البترولية .

وأشار إلى تنفيذ تدريب ميداني للعاملين بتلك المحطات في أسيوط على استخدام الحواجز والمواد الماصة في حالات التسريب، وذلك بمأخذ محطة نزلة عبد اللاه المرشحة، بالتعاون مع فريق الشركة لسلامة ومأمونية المياه وبحضور مسؤولي السلامة والصحة المهنية لتأمين سلامة الغطاسين.