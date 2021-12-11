المركزي للمحاسبات: 12 مليونا خسائر شركة مصر للزيوت بسبب «عبوة التموين»

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، عن إيرادات شركة مصر للزيوت والصابون، خلال فترة المركز المالي المنتهية في سبتمبر 2021، حيث بلغت إيرادات الشركة نحو 456 مليون جنيه، متضمنة 438 مليون جنيه قيمة المبيعات من الزيت التمويني، والتي تمثل نسبة 96% من إجمالي الإيرادات.

خسائر الشركة 12.164 مليون جنيه

وأضافت الشركة بيان إفصاح للبورصة - اطلعت عليه «الوطن»، أنها تعتمد بشكل رئيسي «زيت التموين» كصنف أساسي ورئيسي في تحقيق إيراداتها، ولكن خلال الفترة الماضية، بلغت خسائر الشركة نحو 12.164 مليون جنيه من مبيعات الزيت التمويني عبوة «0.8 و1 لتر»، وذلك نتيجة انخفاض أسعار البيع عن التكلفة.

ولفتت الشركة، أن هناك فارق بين سعر التكلفة وسعر البيع، حيث بلغت تكلفة الطن من الزيت التمويني نحو 22810 للعبوة «0.8» لتر، ونحو 22595 جنيه لعبوة «1» لتر، ولكن تم بيع عبوات الزيت «0.8 لتر» بمبلغ 22400 جنيه، وتم بيع العبوات «1 لتر» بسعر 22283 جنيه، مما أثر سلباً على أعمال الفترة، وهو ما يستوجب إعادة النظر في الأسعار.

وأشارت الشركة، أنه لم يكن هناك مقترح توزيع للأرباح نظراً لوجود خسائر مرحلة قدرها 10.55 مليون جنيه، وتحولت الشركة من الربحية إلى الخسائر عن العام المالي الماضي «2020-2021» على أساس سنوي.

خسائر مصر للزيوت في تسع أشهر

وبلغت خسائر شركة مصر للزيوت والصابون 9.88 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021، مقارنة مع أرباح بلغت 13.7 مليون جنيه في نفس الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

ووزعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائمة السلع التموينية لشهر ديسمبر 2021 على منافذ صرف التموين والمجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات، حيث تضمنت القائمة أسعار السلع بما فيها سعر الزيت التمويني لشهر ديسمبر 2021، الذي لم يشهد تغيرا عن سعره في شهر نوفمبر الماضي، سواء بالنسبة للزجاجة وزن لتر أو الزجاجة التي تزن 800 ملي.