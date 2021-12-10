«الزراعة»: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.3 مليون طن خلال عام

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 8 ديسمبر 2021 حيث بلغت نحو 5 مليون و 300 ألف و757 طنا من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة «الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ».

إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح.. 871 ألفا و150 طنا

ووفقا لبيان صحفي، أضاف «القصير»، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و 871 ألفا و150 طنا، بالإضافة إلي تصدير 624 ألفا و367 طنا من البنجر، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 620 ألف و769 طنا من البطاطس، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 263 ألفا و719 طنا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألفا و 364 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 102 ألف و282 طنا.

83 ألفا و799 طنا صادرات مصر من الرمان

وأشار إلى أن صادرات مصر من الرمان حصدت المركز السابع من الصادرات بإجمالي 83 ألفا و799 طنا، تليه في المركز الثامن المانجو بإجمالي 37 ألفا و 554 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 26 ألفا و 192 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 24 ألفا و 27 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 ألفا و 893 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 15 ألفا و139 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و 462 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 7840 طنا.