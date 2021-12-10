الزراعة في أسبوع.. إطلاق خدمات التحول الرقمي وتنفيذ 170 مدرسة حقلية

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من الأحداث والفعاليات خلال الأسبوع الماضي، في الفترة بين 3 وحتى 9 ديسمبر الجاري، شملت استقبال وزير الزراعة لممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ولقاء وزير الاتصالات، وكذلك الإعلان عن إنشاء مدارس حقلية خلال الموسم الشتوي.

وأصدرت «الزراعة» الملخص الأسبوعي لأعمال الوزارة، تضمن الإشارة لاستقبال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة، والدكتورة حنان بلخي، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشئون مقاومة مضادات الميكروبات، لمناقشة سبل دعم جهود الدولة المصرية في خططها لمقاومة مضادات الميكروبات، فضلا عن بروتوكول التعاون الذي شهده وزيرا الزراعة والقوى العاملة، في مجال حماية ورعاية العاملين في القطاع الزراعي «صغار الصيادين والمزارعين».

الإطلاق التجريبي لخدمات التحول الرقمي

كما أعلن وزير الزراعة والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإطلاق التجريبي لخدمات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الإلكترونية، كما افتتح وزيرا الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ الغربية، المجزر النصف آلي بشبشير الحصة، بطنطا بتكلفة 53 مليون جنيه.

كما أعلن مركز البحوث الزراعية عن تنفيذ 170 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوي الحالي في 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

دعم ريادة الأعمال والأبحاث العلمية الزراعية

وخلال هذا الأسبوع أيضا، بحث الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق الوطني لمشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وميريام فرنادو، مديرة المشروع، مع الدكتور عبدالله سيد، عميد كلية الزراعة بجامعة بني سويف، والدكتور ممتاز محمد، عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، سبل التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، وعلى رأسها دعم ريادة الأعمال والأبحاث العلمية الزراعية، كما أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن إن أجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى في البطاطس، على مستوى محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي 644 ألف فدان.

برنامج تدريبي لشباب الباحثين

ونظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بالوزارة، برنامجا تدريبيا لشباب الباحثين بعنوان «الإجراءات المتبعة لضمان خلو تقاوي البطاطس من الأمراض الفيروسية»، كما ينظم برنامجا تدريبيا بالتنسيق مع قطاع الإنتاج بالوزارة تحت عنوان «أهم الأمراض التي تصيب محصولي القمح والشعير والطرق المثلى للمكافحة»، وذلك بقاعه قطاع الإنتاج خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري.

كما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ورشة عمل بعنوان «تعزيز متطلبات سلامة الغذاء في سلاسل القيمة الزراعية»، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية «FAO»، كما أعلن المعمل أن إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الأسبوع بلغت 6000 عينة.

حملات مكبرة في 10 محافظات

على الجانب الآخر، شنت مديريات الطب البيطري، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة في 10 محافظات وهي «الشرقية، الغربية، القاهرة، دمياط، المنوفية، جنوب سيناء، قنا، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية»، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 266 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر نوفمبر، وتم رصد 117 مركزا مخالفا، كما تم الإعلان عن تحصين 4.9 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك خلال الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بداية من 16 نوفمبر الماضي.

كما تم تنظيم برنامجا تدريبييا بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بعنوان «تكنولوجيا السكر وبدائله» لقسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل، فضلا عن تنفيذ مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء، لعدد من الفعاليات في مدينة الطور، من خلال برنامج إنتاج وتصنيع الأعلاف، والتي تساهم في تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.