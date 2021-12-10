الزراعة: نستصلح 4 ملايين فدان حاليا.. وطبعنا 3.5 مليون كارت فلاح

قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إنَّ ملف الزراعة واحد من الملفات التي شهدت تطوير الفترة الماضية، ولا سيما التوسعات والزيادات الكبيرة التي حدثت في الأراضي الزراعية، إذ أن حجم الاستصلاحات التي تحدث حاليا تتجاوز 4 ملايين فدان.

كارت الفلاح وسيلة لبناء قاعدة بيانات مدققة

وأضاف «القرش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أن كارت الفلاح يعتبر أحد الأدوات المستخدمة التي تعمل على تعظيم إنتاجية الأرض الزراعية، كما انه وسيلة لبناء قاعدة بيانات ومعلومات مدققة ومحدثة بشكل لحظي.

طباعة 3.5 مليون كارت فلاح

وأفاد بأن كارت الفلاح من شأنه خدمة المزارعين والفلاحين في تعظيم إنتاجيته الزراعية، من خلال توفير المستلزمات للمستحقين لهذا الدعم، كما من خلال الكارت يكون هناك رؤية للأراضي التي لم يتم تطويرها، لافتا أنه جرى طباعة 3.5 مليون كارت فلاح، وجرى توزيع أكثر من 2 مليون كارت في يد الفلاح.

تطبيق «هدهد» يساعد الفلاح لمعرفة أحوال الطقس

وأوضح أنه جرى استخدام أدوات جديدة لإدارة الخدمات الحكومية، مثل منظومة ميكنة الخدمات، والتي بدأت الوزارة في القيام بها بالتعاون مع بوابة مصر الرقمية، إضافة لتطبيق «هدهد»، والذي يساعد الفلاح لمعرفة أحوال الطقس وموعد الحصاد والاستفسار عن طرق الري ومواجهة الآفات.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت في تبني منهج واضح للتحول الرقمي في القطاع الزراعي منذ عام 2019 وحتى الآن، إذ تم تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن برنامج متكامل للتحول الرقمي.

إنشاء وحدة للتحول الرقمي بالقطاع الزراعي

وأوضح أنه لأول مرة يتم إنشاء وحدة للتحول الرقمي بالقطاع الزراعي، ونتج عن ذلك مجموعة من الخدمات التي تم إطلاقها مثل منظومة كارت الفلاح ومنظومة ميكنة الحجر الزراعي، ويتم حاليًا إطلاق خدمة جديدة لخدمة المزارع المصري.