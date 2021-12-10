افتتاح مسجد الشيخ سعيد الغربي في بني عفان ببني سويف (صور)

أناب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، هاني الجويلي، لافتتاح مسجد الشيخ سعيد الغربي بقرية بني عفان، في حضور الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف، والنائب محمد رجب، عضو مجلس النواب، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة

وعقب الافتتاح أقيمت شعائر صلاة الجمعة، وسط التزام بتطبيق الضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف والالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، خاصة فيما يتعلق بارتداء المصلين للكمامات وإحضار المصلى الشخصية «سجادة الصلاة»، والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.

موضوع خطبة الجمعة.. مواجهة الفساد

واستمع الحاضرون لخطبة الجمعة والتي ألقاها وكيل الوزارة وكان موضوعها عن مواجهة الفساد باعتبارها مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية، للتوعية بمخاطر الفساد في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة الفساد وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق الـ 9 من ديسمبر كل عام.