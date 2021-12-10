تصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن، قبل المواجهة المرتقبة، غدًا السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العرب، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر والأردن.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

وتذيع قناة «on time sport» مباراة منتخب مصر والأردن، وترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

كما تذاع مباراة مصر والأردن عبر قناة «bein sport 1»، وترددها كالتالي:

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

وتعادل منتخب مصر في الجولة السابقة من دوري المجموعات بكأس العرب، مع نظيره الجزائري بهدف لكل منهما، لكنه صعد أول المجموعة بفارق الكروت الصفراء والحمراء بين الفريقين، بعدما تعادل الفريقان في النقاط والأهداف.

وحصل منتخب مصر على 6 إنذارات، بينما حصل منتخب الجزائر على طردين و6 إنذارات، ليتصدر الفراعنة قمة المجموعة ويلتقي بالأردن، بينما يلتقي منتخب الجزائر نظيره المغربي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن

من المتوقع أن يبدأ كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، المباراة بمحمد الشناوي في حراسة المرمى.

ويأتي في خط دفاع: «عمر كمال عبدالواحد - أحمد فتوح - أحمد ياسين - محمود الونش».

ويلعب في خط الوسط، حمدي فتحي، يجاوره عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، العائد من الإصابة التي تسببت في غيابه عن مباراة الجزائر السابقة.

ويأتي في خط الهجوم حسين فيصل ومحمد شريف ومروان حمدي.