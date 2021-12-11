توافد أعضاء الجمعية العمومية على انتخابات نادي أسوان لاختيار مجلس جديد

بدأ توافد أعضاء الجمعية العمومية بنادي أسوان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد للنادي، حيث يستمر فتح باب اللجان حتى الساعة 7 مساءاً.

ويدخل سباق انتخابات نادي أسوان، 30 مرشحاً يتم اختيار 10 منهم على مقاعد رئيس نادي، ونائب رئيس نادي ، وأمين صندوق، و5 أعضاء فوق السن، وعضوين تحت السن .

منافسة شرسة على الانتخابات

وتشهد انتخابات نادي أسوان منافسة شرسة، بتواجد 3 قوائم للمرشحين جميعهم خبرات سابقة، خاصة في منصب رئاسة النادي .

ويبلغ عدد المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى 3 أشخاص، يتم اختيار شخص واحد فقط، وهم الشافعي محمود صالح أحمد هواري، وشهرته المستشار الشافعي صالح رقم 1، حسن عبدالقادر عبدالجواد باشا، وشهرته دكتور حسن عبدالقادر رقم 2، ويوسف عبد الحي حسين محمد سبالك، وشهرته كابتن مجدي سبالك رقم 3.

ويبلغ عدد المرشحين على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة 3 أشخاص، يتم اختيار شخص واحد فقط، وهم محمد أحمد محمد صالح، وشهرته حمادة صالح رقم 1، ومحمد رضا محمد عبد العزيز عبدالرحمن، وشهرته محاسب رضا هريدي رقم 2، وياسر حمدي محمد صالح، وشهرته ياسر حمدي منيب، رقم 3.

بينما يبلغ عدد المرشحين على منصب أمين الصندوق شخصين، على أن يتم اختيار شخص واحد منهم، وهم أبوالحسن الشاذلي محمد محمد صالح، وشهرته أبو الحسن الشاذلي رقم 1، و محمد سيد حامد حسن، وشهرته محمد سيد حامد رقم 2.

المرشحون للعضوية

أما بالنسبة للمرشحين على منصب العضوية فوق السن يبلغ عددهم 16 شخص، على أن يتم اختيار 5 منهم، وهم كما تضم قائمة الأعضاء فوق السن: عبدالجليل الطاهر الشرقاوي إبراهيم، وشهرته رجب الشرقاوي رقم 9، ومحمد حمدى محمد عباس رقم 10، ومحمد محمود عبدالرحيم السيد، وشهرته هاشم رقم 11، ومحمد محمود يوسف محمد، وشهرته محمد سكاكا رقم 12، ومحمود محمد عبده حنفي، وشهرته محمود حنفي رقم 13، ومحمود مصطفي عبدالله سليم، وشهرته محمود الشيمي رقم 14، ومصطفي أمين محمد، وشهرته مصطفي حمدي يعقوب رقم 15، والدكتور وليد رزق بدر عبدالحفيظ، وشهرته وليد رزق بدر رقم 16.أحمد فكري إبراهيم نور الدين، وشهرته أحمد فكري بشناق رقم 1، وأحمد ناصر جلال عبداللاه، وشهرته أحمد صبور جلال رقم 2،إيهاب محمد منصور محمود، وشهرته إيهاب منصور رقم 3، وتامر حسين محمد مرسال، وشهرته تامر مرسال رقم 4، و دعاء إبراهيم محمود محمد، وشهرتها دعاء الصحفية رقم 5، سيف الدين محمد حسن كثير، وشهرته سيف كثير رقم 6، وصلاح أحمد محمد علي، وشهرته صلاح جمعة رقم 7، وطارق عبد الوهاب عبد الراضي إبراهيم، وشهرته الكوتش طارق رقم 8.

ويبلغ عدد الأعضاء المرشحين منصب العضوية تحت السن 6 أشخاص، على أن يتم اختيار شخصين منهم فقط، وهم الأمين أحمد فؤاد محمد أحمد زاهد، وشهرته أمين أحمد زاهد رقم 1، وخالد جمال عبدالناصر حسن بدر، وشهرته خالد جمال عبدالناصر رقم 2، ومحمد عنتر فراج السيد، وشهرته المهندس محمد عنتر رقم 3، ومصطفي سيد سليمان حسن، وشهرته مصطفي كبارة رقم 4، ومعتز ربيع هلال عبدالجليل، وشهرته معتز فقير رقم 5، ويوسف عبدالغني عبدالله عبدالغني، وشهرته يوسف شعبان جلال رقم 6.