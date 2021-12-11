منح لخريجي المعاهد الفنية الصناعية في أمريكا.. الشروط وطريقة التقديم

في خطوة جديدة لتطوير وتأهيل خريجي المعاهد الفنية الصناعية في مصر، أعلن المعهد الفني الصناعي في الإسكندرية، عن توفير منح للخريجين للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية للعام 2022 - 2023، بهدف تطوير خبراتهم المهنية والأكاديمية لمدة عام أكاديمي واحد.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل منح خريجي المعاهد الفنية الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما فتحت هيئة «فولبرايت» باب التقديم لبرنامج الكليات المجتمعية في أمريكا لخريجي التعليم الفني وطلاب المرحلة النهائية «طلاب الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية» للعام الاكاديمي 2022 - 2023.

منح خريجي المعاهد الفنية الصناعية

وبحسب ما أعلنه المعهد الفني الصناعي في الإسكندرية، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية، فإن برنامج مبادرة الكليات المجتمعية «CCI» تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ويوفر للمهنيين الشباب المصريين فرصة لحضور عام أكاديمي واحد من الدراسة، بدون درجة في كليات مجتمعية أمريكية معتمدة.

ويشجع برنامج «CCI» التعلم الجيد وتبادل الخبرات، ويركز على خمسة ركائز للبرنامج، هي الأكاديميين، والتبادل الثقافي، وتعلم الخدمة، والتدريب الداخلي، والقيادة وتخطيط العمل.

الشروط منح خريجي المعاهد الفنية الصناعية

وأشار المعهد إلى شروط الالتحاق بالمنحة، وهي:

- السن من 21 إلى 30 عاما.

- أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم فني أو ثانوية عامة بتقدير 70% على الأقل.

- مستوى جيد فى اللغة الإنجليزية من خلال اختبار معتمد.

- شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء للذكور.

- المنحة ممولة بالكامل، ومدة الدراسة عام واحد، ولا يسمح بالعمل خلالها.

موعد ورابط التقدم لمنح خريجي المعاهد الفنية الصناعية

وأكد المعهد الفني الصناعي في الإسكندرية، لطلابه في المرحلة الأخيرة وخريجيه، أن التقديم مستمر خلال شهر ديسمبر، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم السبت 2 يناير 2022، عبر هذا الرابط.

وأشار المعهد إلى أنه فور الانتهاء من البرنامج، من المتوقع أن يعود المشاركون إلى مصر بمهارات وخبرات جديدة لمساعدتهم على المساهمة في تنمية البلاد ونموها الاقتصادي.