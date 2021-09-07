تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2021 في المرحلة الثانية.. أماكن شاغرة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أمس الاثنين، عن نتيجة تنسيق المعاهد الفنية الصناعية في المرحلة الثانية 2021، وكذلك الأماكن الشاغرة في عدد من المعاهد لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والتي تنطلق بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب 2021 مباشرة، والتي تبدأ غدًا الأربعاء، تنفيذًا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

نتيجة تنسيق المعاهد الفنية الصناعية

وعقب المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 جرى الإعلان عن نتيجة تنسيق المعاهد الفنية الصناعية بعدد من المحافظات المختلفة الموجودة بمختلف أنحاء الجمهورية، إذ كشفت الوزارة وجود عدد من الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بعدد من الكليات والمعاهد.

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2021 في المرحلة الثانية 2021

- معهد عالي حاسبات ومعلومات بمدينة الشروق شرق القاهرة شعبة علوم الحاسب بمصروفات: 314 درجة.

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم: 308 درجات.

- المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين: 309 درجات.

- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات: 293 درجة.

- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم: 303 درجات.

- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات: 285 درجة.

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2021: أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة

معهد عالي فنون تطبيقية التجمع الخامس: 285 درجة.

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام: 281 درجة.

المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية: 284 درجة.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا: 280 درجة.

معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات: 280 درجة.

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات: 279 درجة.

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم: 278 درجة.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق: 278 درجة.

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب (علوم): 276 درجة.

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينة الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات (رياضة): 277 درجة.

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات: 275 درجة.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربي: 276 درجة.

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ: 274.5 درجة.

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا: 275 درجة.

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات (علوم): 266

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة: 270 درجة.

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة: 265 درجة.

معهد عالي تكنولوجيا العاشر من رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة: 266 درجة.

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات (علوم): 261 درجة.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف: 263 درجة.

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات (رياضة): 260 درجة.