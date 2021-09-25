يواصل الطلاب الحاصلون على شهادات الثانوية الفنية 2021 بمختلف الأنظمة، تسجيل رغبات تنسيق الدبولومات الفنية 2021 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية، ويبحث العديد منهم عن المعاهد والكليات التي تقبل طلبة الدبلومات الفنية الصناعية بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك المعاهد المتاحة بالمحافظات، والتي تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب البحث لمعرفة الأماكن الشاغرة لهم بمختلف الكليات وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

معاهد وكليات تقبل طلبة الدبلومات

وعن المعاهد والكليات التي تقبل طلبة الدبلومات الفنية الصناعية، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021، وطلاب الشهادات الفنية الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض، والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق ودبلوم المعاهد الفنية، متاح لهم كليات الهندسة والزراعة والتجارة وكليات التمريض والمعهد الفني للتمريض، وكليات الزراعة وكليات السياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ومعاهد المحاسبات والمعاهد الفنية الصحية.

الجامعات التكنولوجية متاحة أمام طلبة الدبلومات

وفي إطار متابعة المعاهد والكليات التي تقبل طلبة الدبلومات الفنية الصناعية، اوضحت المصادر، أنَّه يتمّ قبولهم بالكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة الموجودة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكذلك قبولهم بالكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة الموجودة بجامعة الدلتا التكنولوجية، وقبولهم أيضًا بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة الموجودة بجامعة بني سويف التكنولوجية.

ويحق لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 الالتحاق بالمعاهد والكليات التي تقبل طلبة الدبلومات الفنية الصناعية، مثل كليات الفنون الجملية، وكليات الفنون التطبيقية، والتمريض والسياحة والفنادق ولكن بشرط اجتياز اختبارات القدرات لها وتحقيق الحد الأدنى للالتحاق من المجموع.

وتواصل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، استقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 للاختيار ما بين المعاهد والكليات التي تقبل طلبة الدبلومات الفنية الصناعية من خلال موقع التنسيق.