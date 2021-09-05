نتيجة تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2021 للمرحلة الثانية

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الاثنين، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية والمعاهد، ونتيجة تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2021 لطلاب الشعبة الرياضية «المعاهد العليا للهندسة»، بعد أن كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 عن انخفاض الحد الأدنى لكليات الهندسة والمعاهد الفنية الصناعية الأخرى، وكذلك وجود عدد من المقاعد الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية لجميع الشعب الهندسية والرياضية.

نتيجة تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2021: إعلان الحدود الدنيا خلال ساعات

وعن تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2021، أوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيجري الكشف عن الحدود الدنيا لها خلال ساعات، لطلاب الشعب والمراحل المختلفة بجانب الكشف عن الحدود الدنيا للالتحاق للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الفنية المختلفة، وخاصة طلاب الشعبة العلمية الرياضية والعلمية علوم والأدبية، فضلاً عن أن هناك عددًا من الأماكن المتاحة بمختلف المعاهد الفنية الصناعية 2021 لطلاب شهادات الدبلومات المختلفة الزراعية والتجارية والهندسية والسياحية وغيرها من المعاهد الفنية المتخصصة.

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2021: انخفاض شعبة الهندسة من 5 إلى 10%

كما تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال ساعات، الحد الأدنى للقبول بتنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2021، لمختلف الشعب، خاصة الشعبة الهندسية، حيث من المتوقع أن ينخفض تنسيق شعبة الهندسة عن العام الماضي، بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10%، خاصة بعد انخفاض الحد الأدنى للالتحاق بكليات القطاع الحكومي وانخفاض الحدود الدنيا للالتحاق بكليات المرحلة الأولى 2021، وتواصل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية استقبال طلاب المرحلة الثانية حالياً لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2021، التي من المقرر أن تنتهي مساء اليوم، بغلق باب تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، على أن يجري الكشف عن نتيجتها غدا الساعة الواحدة ظهراً.