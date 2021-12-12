بحضور وزيري الصناعة والتموين.. انطلاق معرض «فوود أفريكا» اليوم

تنطلق صباح اليوم الأحد 12 ديسمبر، فعاليات الدورة السادسة للمعرض التجاري الغذائي المصري «فوود أفريكا»، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي الصناعة والتموين، تحت شعار «تذوق فرص النمو»، ويشارك في المعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وهيئة سلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري المصري، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

جامع والمصيلحي يفتتحان فعاليات المعرض

ويحضر افتتاح فعاليات معرض فوود أفريكا كل من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بمشاركة لفيف من المحافظين والسفراء ورؤساء الهيئات ورجال الأعمال والخبراء والمهتمين بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وأيضا نائب وزير الزراعة الروسي.

22 دولة عربية وأجنبية تشارك في المعرض

ويشهد المعرض هذا العام، مشاركة محلية ودولية واسعة من خلال مشاركة 400 شركة عارضة تمثل 22 دولة عربية واجنبية منها الهند والسعودية والامارات والكويت والاردن ولبنان والولايات المتحدة وكينيا وبولندا وباكستان وبيلاروسيا وجنوب افريقيا وتنزانيا، فضلا عن روسيا والتي تشارك كضيف شرف بجناح ضخم يضم نحو 30 شركة روسية، كما تحظى هذه الدورة بمشاركة 350 مشتر دوليا، وذلك من خلال التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه بالخارج، وهو الأمر الذي يعكس ثقل هذا المعرض على المستويين الاقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يشهد انطلاق 4 فعاليات كبرى خلال المعرض هي «باك بروسيس» للتعبئة والتغليف و«سي فوود أفريكا» و«فريش أفريكا»، بالإضافة إلى «ديتس أفريكا» للتمور.

ورش عمل عن سلامة الغذاء

ويشهد المعرض أيضا خلال انعقاده على مدار ثلاثة أيام، عقد ندوات وورش عمل متخصصة في مجالات سلامة الغذاء والتصدير إلى أفريقيا، والتعريف بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال الغذاء والتعبئة والتغليف والحلول الرقمية في قطاع الغذاء، فضلاً عن استعراض خارطة الطريق إلى الأسواق الدولية.