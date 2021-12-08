أول تعليق من «الصحة» عن متحور أوميكرون : أمر وارد ومتوقع حدوثه

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مصر ما زالت في ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن معدل الإصابات ليس كبيرا وأن 90% من الإصابات هي إصابات متوسطة عادة ما تخضع للعزل المنزلي، وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متحور «أوميكرون»، لم يصل حتى الآن لمصر، وحال تسجيل إصابة سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، وهناك اجراءات تم اتخاذها لمواجهة متحورات فيروس كورونا أهمها التركيز على تحليل التسلل الجيني للفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي.

الصحة: تحورات فيروس كورونا أمر متوقع

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أن تحورات فيروس كورونا أمر طبيعي ومتوقع واللقاحات مهمة لمواجهة الفيروس وكذلك أي تحورات، والحديث عن قلة فعالية اللقاحات لا أساس له من الصحة في التوقيت الحالي، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية ما زالت تجري العديد من الأبحاث لمعرفة تأثير اللقاحات على متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، وبيان مدي خطورته وكل هذا سيتم معرفته بنهاية العام الحالي.

الصحة تكشف أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن اللقاح يساعد فى تخفيف شدة الأعراض التي تظهر على مصابي الفيروس وكذلك تخفيف الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن الجرعة الثالثة هى جرعة تنشيطية للجهاز المناعي للجسم وعلى المواطنين المساهمة في عملية التطعيم للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وناشد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية وعدم التخلف عنها للوصول إلى الفعالية الكاملة للّقاح: «هناك مليون شخص تخلفوا عن الجرعة الثانية».

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.