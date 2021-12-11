إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمنطقة نزلة كوبري التسعين

شهدت منطقة نزلة كوبري التسعين اتجاه المعادي، حادث مروري، لانقلاب سيارة تابعة لشركة نقل الأموال، ما نتج عنه إصابة 5 أشخاص، دون وقوع أي وفيات، وذلك نتيجة الشبورة المائية الكثيفة التي كانت تغطي الطريق في الصباح الباكر.

حادث مروري بكوبري التسعين

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية، إخطارا من إدارة مرور الطرق، يفيد بوقوع حادث مروري بنزلة كوبري التسعين باتجاه المعادي، ووجود عدد من المصابين وصل عددهم إلى 5 أشخاص، لكن دون وقوع أي وفيات.

نقل المصابين للمستشفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين الـ5 إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج، حتى تتحسن حالتهم ويتماثلوا للشفاء، وجري الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق، وعودة حركة السير لطبيعتها مرة أخري.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.