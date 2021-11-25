مصرع عامل صعقا بالكهرباء.. وإصابة 9 في حادث مروري ببني سويف

لقي عامل في العقد الثالث من العمر مصرعه، إثر إصابته بصعق كهربائي أثناء عمله بمغسلة سيارات بمدخل قرية «الحيبة» بمركز الفشن جنوب بني سويف، ونقلت الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوصول شاب في العقد الثالث من العمر، جثة هامدة، إثر إصابته بصعق كهربائي بقرية «الحيبة» بدائرة المركز.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى الفشن المركزي

وبالانتقال والفحص، تبيّن وفاة «محمود م.ح.ع» 25 عاما، مقيم قرية العجرة بمركز الفشن، أثناء عمله بمغسلة سيارات، ملك «أحمد. غ» بمدخل قرية «الحيبة» بمركز الفشن من ناحية الطريق الصحراوي الشرقي، واتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، وجرى استدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح دفن جثة المتوفي.

إصابة 9 عمال في حادث بـ«صحراوي بني سويف»

وفي سياق آخر، أُصيب 9 عمال في حادث سير وقع اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي الشرقي قرب نفق أبوصالح بنطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم 5 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير إثر انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق أبوصالح بنطاق المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 9 عمال من ركاب السيارة.

أسماء المصابين في الحادث

ودفع فرع هيئة الإسعاف بـ5 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وهم: أحمد سيد صلاح، 20 عاما، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، أحمد ناصر عبدالفتاح، 24 عاما، مصاب باشتباه كسر في الفقرات العنقية، عمر محمد شحاتة، 23 عاما، مصاب باشتباه كسر في الفقرات العنقية، أحمد خالد سيد، 23 عاما، مصاب باشتباه كسر في الساق اليسري، يوسف جنيدي بكري، 22 عاما، مصاب بجروح وكدمات، وخالد محمد علي، 27 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف خالد قرني، 17 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، أحمد جابر عبدالسلام، 31 عاما، مصاب باشتباه كسر بالحوض، وعبدالله محمد عبدالغني، 37 عاما، مصاب باشتباه كسر في الكتف الايسر، جميعهم عمال يقيمون بمركز ناصر ببني سويف.