انطلاق سباق نصف ماراثون الأهرامات.. 4 آلاف مشارك من 80 دولة (صور)

تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة استضافت صباح اليوم منطقة أهرامات الجيزة سباق نصف ماراثون الأهرامات للسنة الثالثة على التوالي بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

1300 أجنبي من 71 دولة

شارك في السباق (4000) متسابق محلي ودولي من (80) دولة مختلفة حول العالم بواقع 1300 أجنبي من 71 دولة، و2700 من الشباب والأسر المصرية، لافتا إلى أن السباق ينقسم إلي سباقات الركض لمسافات 21 كم و 10 كم و 5 كم.

وأوضح أشرف محي الدين مدير عام منطقة أهرامات الجيزة أن هذا السباق يعتبر أحد أهم سباقات الركض في العالم، حيث يشهد أكبر عدد من المشاركين علي مستوي أحداث السياحة الرياضية هذا العام فضلا عن اجتماع جميع عوامل النجاح فيه من بيئة مميزة ودعم حكومي وتنظيم من الدرجة الأولي كما أنه كحدث رياضي كبير في قلب الاهرامات يعمل على إبراز جمال مصر الحضاري والترويج السياحي لها.

بيئة مميزة ودعم حكومي وتنظيم من الدرجة الأولى

وأكد على إلى أن إقامة مثل هذه الأحداث الرياضية والسباقات في منطقة الأهرامات يعد خير دعاية للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوع الأنماط والمنتجات السياحية به ما بين ثقافية ورياضية وشاطئية وغيرها، كما يؤكد في الوقت ذاته قدرة مصر على استضافتها وتنظيمها لمثل هذه الاحداث.