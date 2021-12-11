نجوم الفن يدعمون شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة: «كلنا بنحبك»

حالة كبيرة من الدعم تتلقاها الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ ظهورها مساء أمس الجمعة فى حفلها الغنائي بأبو ظبي، وهى حليقة الشعر، وردد البعض بأن هذا يرجع إلى حالتها النفسية بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها الفنان حسام حبيب، وهو الأمر الذي كشفت عنه خلال حفلتها بالفعل، حيث قالت على المسرح تعليقا على حلاقتها لشعرها «أنا كدا فوقت».

الفنانون يدعمون شيرين عبد الوهاب

وبالفعل شارك عدد كبير من الفنانين في دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب كان من بينهم الفنانة منة فضالي، التى نشرت لها صورة وهى حليقة الشعر عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة «أنتي جميلة فى كل حالاتك الصوت الأصيل المصري الجمال المصري كلنا بنحبك».

ودعم أيضا الفنان وائل عبد العزيز شيرين من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك قال فيه «متزعليش ياست البنات ارجعى ونورى واشتغلي لجمهورك كله بيعدى الفرح بيعدى والحزن بيعدى وأنتى وحشتينا ربنا عوضه كبير وبعدين أنتى قمر فى أي حاجة».

وانضمت إليهم أيضا الفنانة مروة ناجي والتى دعمتها من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك فقالت «الجمهور المفروض لو لقى شيرين تعبانه يساندها ويقف جنبها مش يتريق عليها شيرين دى اللى بصوتها وإحساسها فرحت كل بيت، وواضح جدا إنها بتمر بتجربة صعبة، وهى دلوقتى محتاجة دعم كل الناس اللى بتحبها ونقولها بنحبك وبنمووووت فيكى يا شيرين، وأنتى مازالتى وهتفضلي صوت مصر ومهما حصل هتفضلي».

وشارك أيضا الفنان مصطفي درويش، بمنشور عبر صفحته الخاصة على صفحته على الفيسبوك قال فيه «احنا بنحبك كل الناس بتحبك هتعدى»، وهذا ماقاله الفنان صبرى فواز أيضا فقال «شيرين عبد الوهاب بنحبك».