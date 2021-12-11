«البحوث الفلكية»: اقتراب كويكب نيريوس من الأرض لا يشكل تهديدًا

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة اقتراب كويكب 4660 نيريوس، موضحاً أن مراقب الكويكبات التابع لوكالة ناسا توقع مرور هذا الكويكب بالقرب من الأرض، والذى يبلغ طوله برج إيفل ويبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم ملعب كرة القدم تقريبًا.

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يشكل تهديدًا على كوكب الأرض، وسيطير الكويكب بالقرب من الكوكب على مسافة 3.9 مليون كيلومتر وهي مسافة تزيد 10 مرات على المسافة بين الأرض والقمر، موضحاً أن توقيت الظاهرة كان صباح اليوم.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يبلغ طول نيريوس 330 مترًا وأبعاده «meter «510x330x240 وسرعته 6.6 كم/ث ولمعانه 13.1 قدر نجمي، لافتاً إلى أنه أخفت قدر نجمي يمكن أن تراه العين هو 6 قدر نجمي ولذلك يحتاج الراصد لمنظار جيد ليرى هذا الكويكب.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، أنه لم يشكل تهديدًا على كوكب الأرض، وطار الكويكب بالقرب من الكوكب على مسافة 3.9 مليون كيلومتر وهي مسافة تزيد 10 مرات على المسافة بين الأرض والقمر.