التخطيط: نقل موظفي الوزارة بالكامل نهاية يوليو المقبل للعاصمة الإدارية

قال الدكتور طارق عبدالخالق، مستشار وزيرة التخطيط للموارد البشرية والمشرف على ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية، إن الـ10% الثانية من موظفي الوزارة سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة في أول شهر مارس المقبل، على أن يتم نقل أول 10% في موعد أقصاه الشهر المقبل، بشرط ألا تؤثر عمليات النقل على سير العمل في الوزارة، وبنهاية يوليو ستكون كل فرق العمل وموظفي الوزارة انتقلت إلى هناك.

مصر أتاحت وحدات سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية

وأضاف عبدالخالق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الدولة المصرية أتاحت وحدات سكنية للموظفين الذين سينتقلون للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم توفير مواصلات على مستوى عالي جدا تدعم «واي فاي وشاشات عرض».

التخطيط: مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية 7 أدوار

وتابع مستشار وزيرة التخطيط للموارد البشرية والمشرف على ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية، أن مبنى الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن 7 أدوار، وجراجات لاستيعاب السيارات الخاصة، ويتضمن الأدوات التكنولوجية وأحدث أساليب العمل بداية من دخول المبنى والبرامج التشاركية المختلفة والتطبيقات.

تدريب فرق العمل واختبار المبنى

وأوضح طارق عبدالخالق، أنه جرى تدريب فرق العمل ويتم اختبار كل شيء موجود في المبنى لمنع حدوث أي مشكلة: «اخترنا الموظفين بناء على تقييمات قامت بها الوزارة على مستوى اللغة والحاسب الآلي والجدارات السلوكية وجرى فتح ملف تدريبي لكل موظف على 3 أنواع من الحزم التدريبية، حزم تخصصية، وحزم برامج لسد فجوات الجدارات، وحزم أخرى للبرامج الأساسية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية مثل التعريف بالأمن القومي واستراتيجية التنمية المستدامة والمشروعات القومية والحوكمة».