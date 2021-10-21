تعرف على تفاصيل كراسة الشروط الخاصة بإسكان مدينة 15 مايو

حصلت «الوطن» على كراسة شروط الحصول على وحدة سكنية، ضمن الـ 50 وحدة المطروحة بموقع متميز، داخل مدينة 15 مايو، بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم 31 لتعاونيات البناء والإسكان.

وتعد مدينة 15 مايو، واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية المختلفة، داخل المدينة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» كافة التفاصيل حول طرح وحدات سكنية بموقع متميز، داخل مدينة 15 مايو، وفقا لكراسة الشروط.

تفاصيل كراسة الشروط الخاصة بوحدات مدينة 15 مايو

الاشتراطات العامة لحجز وحدات مدينة 15 مايو

أنظمة سداد وحدات مدينة 15 مايو

المستندات المطلوبة لحجز وحدة ضمن وحدات مدينة 15 مايو

1- نموذج رقم «1» طلب دخول القرعة العلنية.

2- نموذج رقم «2» إقرار بعدم سابقة الانتفاع.

3- نموذج رقم «3» إقرار بالاطلاع على الشروط والإجراءات والبيانات الواردة بالكراسة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي لكل من مقدم الطلب و«الزوج - الزوجة».

خطوات التقديم لحجز وحدات مدينة 15 مايو

1- يتقدم المواطن بالمستندات ويسدد جدية دخول القرعة العلنية، بمقر الهيئة الرئيسي «3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد مكرم عبيد، بمدينة نصر، أو بموقع المشروع بداية من يوم الاثنين الموافق 18-10- 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 28-10-2021.

2- يتم تسليم صورة إيصال سداد دفعة جدية دخول القرعة إلى الموظف المسؤول، عن الحجز لإرفاقها بمستندات دخول القرعة.

مواصفات تسليم وحدات مدينة 15 مايو

- الوحدات صف تشطيب، وتشمل:

1- باب الوحدة الخارجي من الخشب وفتحات الشبابيك والبلكونات، من خشب وشيش وزجاج.

2- الحوائط الداخلية محارة بالكامل ماعدا المطابخ والحمامات.

3- فتحات الأبواب الداخلية حلوق فقط.

4- أعمال الكهرباء داخل الوحدة: مواسير وعلب فقط.

5- وصلات المياه والصرف الصحي: مخارج فقط.

مواصفات تسليم العمارات داخل مدينة 15 مايو

1- باب العمارة من الحديد المشغول والزجاج المسلح.

2- واجهات العمارات تشطيب كامل دهانات جاهزة عالية الجودة.

3- مداخل العمارات من الرخام.