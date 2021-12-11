أبناء دور الرعاية في زيارة للأزهر.. والتضامن: هدفنا تثقيفهم (صور)

تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،واستمرارًا للجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة التربية الإيجابية والدمج المجتمعي لأبناء مصر داخل دور الرعاية الاجتماعية،تحرص الوزارة على تنفيذ زيارات تعريفية وتثقيفية وتوعوية للمؤسسات الوطنية والدينية في مصر.

يأتي ذلك من أجل تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة لدى الأجيال القادمة، وكذلك التعرف علي الدور الوطني والديني المهم لتلك المؤسسات، وتصطحب الأطفال في الزيارات اللواء دكتور هبة أبو العمايم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش ومسئول تنفيذ المبادرة ومنسق الأزهر الشريف الدكتور حسن خليل.

وأكدت اللواء الدكتور هبة أبو العمايم أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وذلك لتعزيز التواصل المجتمعي وتثقيف الأبناء من دور الرعاية والدمج المجتمعي وغرس قيم الانتماء والمواطنة لدي الأطفال والشباب من أبناء هذه دور.

وأضافت أن الزيارة تأتي كذلك استكمالا لسلسلة الزيارات التي نظمتها الوزارة من قبل متحف القوات المسلحة، والأزهر الشريف، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، ومتحف القوات الجوية، وغيرها من الأماكن الأثرية.

وقد حرص الأستاذ الدكتورمحمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف علي استقبال الأبناء وحضورهم محاضرة تعريفية عن تاريخ الأزهر وزيارة المركز الخاص برصد الفتاوي والإطلاع علي أقسامه، وكذلك زيارة الجامع الأزهر الشريف والإطلاع علي تاريخه العريق، بالإضافة إلي زيارة مجلة نور حيث تم توزيع عدد من المجلات علي كافة الأبناء المتواجدين بالزيارة ، كما تمت زيارة مدينة البعوث الإسلامية لكي يطلع الأبناء علي الثقافات الدينية المختلفة.