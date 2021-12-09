«التضامن»: توفير شقة سكنية لأسرة المعادي وإصدار شهادات ميلاد للأطفال

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تحرك فريق «أطفال وكبار بلا مأوي» لإنقاذ أسرة المعادي المتواجدة في الشارع دون مأوى، وذلك في إطار توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإنقاذ الأسرة.

هروب الأم منذ 3 سنوات

وأوضحت «التضامن» أن الأب يدعى «أ. م»، 52 عاما ويعمل منجد، والزوجة قامت بالهرب منذ 3 سنوات، وقام الزوج بعمل محضر هروب لها، وأبلغ الأطفال أنها توفت طبقا لأقواله، وفي البداية عرض الفريق عليه فكرة نقله لدار رعاية ورفض بشدة، كما عرض عليه توفير شقة له لكنه رفض أيضًا، وبسبب تعرض الأطفال للخطر وتنفيذًا لقانون الطفل، فقد تم التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة (خط نجدة الطفل) وعمل بلاغ رقم 33475 وتحويله لوزارة الداخلية لعمل اللازم تجاه الأب.

وعلى الفور تم القبض على الأب بتهمة تعريض الأطفال للخطر، وقام فريق أطفال وكبار بلامأوى بحضور التحقيقات في النيابة، وتم إطلاعها على كافة تفاصيل الحالة والتدخلات التي تمت مع الأسرة، وما تم مع الأب من جلسات توعية، وتم زيارة الأسرة أكثر من مرة.

توفير شقة للأسرة.. وإصدار شهادات ميلاد للأطفال

وقام الفريق بالتنسيق مع جروب متطوعي مصر، التابع لمؤسسة نبع الحياة للتنمية، بتوفير شقة سكنية بمنطقة كوتسيكا، وبعض الأثاث وتم إخلاء سبيل الأسرة من سرايا النيابة وتعهد الأب بحماية الأطفال وعدم تعرضهم للخطر.

وقام الفريق باصطحاب الأسرة إلى المنزل الجديد وتسكين الأسرة، وتم استخراج شهادات ميلاد للأطفال تمهيدًا لدمج الأطفال بالتعليم، وسيتم متابعة الأسرة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

وقدمت وزارة التضامن الاجتماعى الشكر لكل من ساهم في مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وعلى رأسهم وزارة الداخلية والنيابة العامة.