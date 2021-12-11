زوج يقتل زوجته بـ3 طعنات بالصدر.. ويعترف: شاكك في سلوكها

أنهى زوج حياة زوجته، بـ 3 طعنات في الصدر، داخل منزلهما بشارع داير الناحية ببشتيل، بدائرة قسم شرطة أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

جريمة قتل في شقة أوسيم

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن مركز شرطة أوسيم، تلقى بلاغا من شرطة النجدة، بقيام شخص بقتل زوجته داخل منزلهما بشارع داير الناحية بشتيل.

زوج المجني عليها غير مصري

وانتقلت قوة أمنية يقودها المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، وتبين من خلال الفحص مقتل ربة منزل 40 سنة بـ3 طعنات بالصدر، كما تم الاستماع إلى أقوال والدة المجني عليها ونجلها، اللذان قررا أن الزوج 41 عاما، «يحمل جنسية إحدى الدول» هو مرتكب الواقعة.

وتمكنت الشرطة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بالواقعة لشكه في سلوكها.