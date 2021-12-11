ضبط أحجار ذهب ومخدر البانجو بحوزة سوداني ومصريين بمرسى علم

تمكنت مباحث قسم شرطة مرسى علم من ضبط طن من الأحجار المستخدمة في استخلاص خام الذهب، وربع كيلو جرام من نبات البانجو، وبندقية آلية، ومبلغ مالي، وذلك بحوزة ثلاثة أشخاص، بينهم سوداني ومصريان.

خام الذهب وبانجو ومبلغ مالي

وشن ضباط مباحث مرسى علم، برئاسة المقدم محمود زمزم، والرائد يحيى الشعار معاون مباحث القسم، حملة أمنية، أسفرت عن ضبط 3 أشخاص بحوزتهم طن من الأحجار المستخدمة في استخلاص خام الذهب، وربع كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، وبندقية آلية، ومبلغ مالي حوالي 24 ألف جنيه.

وتبين أن أحد المتهمين يحمل الجنسية السودانية، والآخران مصريان، واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مطار مرسي علم يستقبل سائحين من 9 دول

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 24 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل أكثر من 3 آلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات.

وبحسب جدول تشغيل رحلات الطيران، يستقبل مطار مرسى علم خلال الأسبوع الجاري 68 رحلة طيران سياحية، قادمة من 9 دول أوربية تقل الآلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط تطبيق إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيش على أعلى مستوى.