حظك اليوم برج السرطان الأحد 12-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج السرطان بخيال واسع يمكنّه من رؤية الأمور من جوانب جديدة ومختلفة مما يجعله خلّاقاً ومُبدعاً، كما أنه يتميز بامتلاكه للقدرة الكبيرة على القيادة واتخاذ القرارات الصارمة، ولديهم قدرة كبيرة على التعامل مع المواقف المختلفة بحنكة وتأني، فهم عادة يملكون زمام الأمور، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تقاوم مشاعر القلق.. نظم جهودك وأولوياتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

فينوس في مواجهة برجك.. تحكّم في انفعالاتك، وخفّف كلامك واستمع جيدا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.