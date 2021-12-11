«الصحة» عن ظهور متحور أوميكرون في مصر: لم يصل حتى الآن

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد طلاب المدارس الذين قاموا بالتسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية بلغ نحو 681 ألف طفل.

وتابع «عبد الغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» جرى تطعيم ما يقرب من 500 ألف طفل حتى الآن بلقاح كورونا فايزر وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدم تسجيل الوزارة ظهور أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة على طلاب المدارس بعد حصولهم على اللقاح، لافتا إلى أن الأعراض الجانبية التي تم تسجيلها هي الأعراض المعتادة والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة وصداع بسيط والإحساس بالتعب والإرهاق وكذلك التنميل والتكسير في عضلات الجسم.

وأوضح أن هذه الأعراض الجانبية هي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم ولا تحتاج للذهاب إلى الطبيب، لافتا إلى أنها تزول من تلقاء نفسها فقط يحتاج الشخص إلى الراحة.

وعن موقف مصر من لقاحات كورونا، طمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن كافة اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية تشمل «سينوفارم، سينوفاك، أسترازينيكا، موديرنا، جونسون أند جونسون، فايزر، سبوتنيك».

عدد جرعات كورونا في مصر

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار عدد لقاحات كورونا التي وصلت مصر والتي تقدر بحوالى 100 مليون جرعة حتى الآن، وطالب من المواطنين ضرورة الحرص على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكونها حائط الصدد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس، ولأهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول للمستشفيات وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يتعلق بمتحورات كورونا فى مصر، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن متحور فيروس أوميكرون لم يصل مصر حتى الآن، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه الإشارة إلى قلة فعالية أي لقاحات أمام المتحور الجديد لكورونا، موضحا أنه وفقا لكافة البيانات الأولية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية فإن المتحور الجديد ليس بالخطورة الكبيرة ولكنها أسرع في الانتشار فقط.