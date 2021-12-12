حظك اليوم برج الميزان الأحد 12-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بانه لديه قدرة كبيرة على الموازنة بين جميع أمور حياته، سواء كانت الشخصية أو المهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في مواجهة برجك.. كن حريصا فيما يخص الحقوق والتوقيعات وإبرام العقود.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

يطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر في ردود أفعالك، وعليك أن تتجنب السرعة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.