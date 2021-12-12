الصحة تحدد ضوابط استرداد نفقات العلاج من التأمين الصحي لجميع الفئات

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، ضوابط استرداد نفقات العلاج من التأمين الصحي، حيث تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي برد نفقات العلاج الذى يتم خارج وحدات الهيئة، موضحة أنه لا يوجد رد لتكاليف العلاج إلا في حالات الضرورة القصوى للمواليد والطلبة والموظفين والمعاشـات، مشيرة إلى المستندات المطلوبة و شروط رد النفقات.

ضوابط استرداد نفقات العلاج من التأمين الصحي

وأشارت الصحة إلى المستندات المطلوبة لاسترداد نفقات العلاج من التأمين والتي جاءت على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة لاسترداد نفقات العلاج من التأمين الصحي للمواليد

كما ذكرت الوزارة الأوراق المطلوبة من المواليد من عمر يوم وحتى 6 سنوات قبل دخول المدرسة، والتي تمثلت في أصل الفاتورة، تقرير طبى مفصل عن الحالة، بيان تفصيلى بالأدوية والمستلزمات والتحاليل والأشعة، صورة كارنيه التأمين الصحي، بالإضافة إلى صورة البطاقة الصحية الملصق بها طابع التأمين الصحي، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل، مع تقديم طلب باسم مدير الشئون الطبية موقع باسم ولي أمر الطفل.

الأوراق المطلوبة لاسترداد نفقات العلاج من التأمين الصحي للطلبة

كما أشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أنه يشترط لاسترداد نفقات العلاج من التأمين الصحي للطلبة، فوق سن 6 سنوات وتم دخولهم المدرسة، وجود أصل الفاتورة، تقرير طبي مفصل عن الحالة، بيان تفصيلي بالأدوية والمستلزمات والتحاليل والأشعة، صورة بطاقة التأمين الصحي، صورة البطاقة الصحية الملصق بها طابع التأمين الصحي، صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل، تقديم طلب باسم مدير الشئون الطبية وموقع باسم ولي أمر الطفل، بالإضافة إلى شهادة قيد من المدرسة، وإيصال سداد المصروفات.

الأوراق المطلوبة لاسترداد نفقات العلاج من التأمين الصحي للمعاشات والموظفين

وجاءت الأوراق المطلوبة لاسترداد نفقات العلاج من التأمين الصحي للمعاشات والموظفين قانون 32، و79 معاشات، الأرامل، وإصابات العمل كالتالي:

ـ أصل الفاتورة، تقرير طبي مفصل عن الحالة، بيان تفصيلي بالأدوية والمستلزمات والتحاليل والأشعة، صورة بطاقة التأمين الصحي، نموذج 1 من جهة العمل للموظفين، تحويل من العيادة التابع لها، وفي حالة الوفاة يحضر إعلام الوراثة، بالإضافة إلى صورة شهادة الوفاة.

ونوهت الصحة إلى أنه يتم عرض الأوراق والمستندات سالفة الذكر للعرض على اللجنة للقبول أو الرفض في خلال عشرة أيام من دخول المستشفى فى حالة دخول المريض المستشفى يتم التوجه لأقرب مستشفى تأمين صحي بجوار محل السكن .