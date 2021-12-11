«الصحة» للمواطنين: روحوا المستشفيات لو حسيتوا بأي أعراض تنفسية

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، في تقرير رسمي لها، بضرورة التوجه إلى المستشفى في حال الشعور بأي مشكلات تنفسية لصرف البروتكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية، جاء ذلك بالتزامن مع ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وأكدت الوزارة توفير أماكن لحالات مرضى كورونا الحرجة في جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

23 مستشفى لعزل مصابي كورونا

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن وجود 23 مستشفى تابعا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى 21 مستشفى جامعيا مخصصا بالكامل للعزل، فضلا عن وجود أقسام مخصصة بالعزل لحالات كورونا داخل المستشفيات، مطمئنة المواطنين بشأن توافر أسر الرعايات الصحية بشكل كامل، رغم أن الحالات المصابة لفيروس كورونا في الموجة الرابعة تختلف عن الموجات السابقة فـ90% منها هي حالات عزل منزلي.

وأضافت الوزارة، أن هناك تشابها كبيرا بين أعراض فيروس كورونا ونزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، لذا على المواطنين ضرورة الذهاب إلى المستشفيات، مناشدة المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وسجلت الوزارة أمس خروج 905 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305652 حتى اليوم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان عن وجود ارتفاع في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، مشيرة إلى أن التدابير الصحية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا والتحورات الجديدة له.