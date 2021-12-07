شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تقسيط على 30 سنة

تشهد محركات البحث العالمية، عمليات بحث حول شقق الإسكان الاجتماعي، حيث يبحث عدد كبير من المواطنون خاصة من هم من محدودي الدخل، الذين يرغبون فى الحصول على وحدة سكنية، تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية وظروفهم المعيشة، وزادت عمليات البحث تزامنا مع إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا كحد أقصى، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

وخلال الأيام القليلة الماضية، تمّ الإعلان عن نتيجة فرز طلبات حجز شقق الإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل، ضمن الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، الذي يتضمن عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، ومن ثم تمّ فتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، كمحاولة ثانية للحصول على وحدة سكنية، من خلال استيفاء أوراق الحجز المطلوبة.

شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

ليعقب ذلك إعلان نتيجة فرز طلبات حجز شقق الإسكان الاجتماعى لمتوسطي الدخل، الذين تقدموا لحجز وحدة سكنية، ضمن سكن لكل المصريين 2، فوفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، سيتم الإعلان عن نتيجة الحجز خلال هذه الأيام، ومن ثم سيتمّ فتح باب التظلمات أيضا للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط.

أما بالنسبة للمواطنين الذين سينطبق عليهم الشروط من متوسطي الدخل، سيسددون أول دفعة سنوية من الأقساط الربع سنوية أول يناير، وفقًا لما صدر عن الصندوق فى بيان رسمي له، حيث تستمر هذه الأقساط البالغ عددها 12 دفعة سنوية، لمدة 3 سنوات، وهي مدة تنفيذ المشروع، حيث سيتمّ تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الفائزين، كاملة التشطيب، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.