آخر موعد لتقديم تظلمات شقق «سكن لكل المصريين 2» لمحدودي الدخل

«آخر موعد لتقديم تظلمات شقق سكن لكل المصريين 2»، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها «جوجل» خلال هذه الأيام، إذ يبحث عدد كبير من المواطنين الذين تقدموا لحجز وحدة سكنية، ضمن الطرح، ولم ينطبق عليهم الشروط، من محدودي الدخل، وذلك منذ إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب تلقى طلبات التظلم للمواطنين من محدودي الدخل، ضمن شقق «سكن لكل المصريين 2»، الأحد الماضي، كمحاولة ثانية لاستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للحجز، وتغيير موقف الحجز من غير مطابق الشروط، إلى مطابق للشروط.

أسبوعان على غلق باب تقديم تظلمات شقق «سكن لكل المصريين 2»

أما عن آخر موعد لتقديم تظلمات شقق سكن لكل المصريين 2، فوفقًا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يستمر تلقى طلبات التظلمات من محدودي الدخل، غير المنطبق عليهم الشروط، لمدة أسبوعين، أي يستمر تلقى الطلبات حتى 19 من ديسمبر الجاري، ثم يتمّ إعلان نتيجة التظلمات خلال مدة أقصاها شهر من غلق باب التظلمات.

خطوات تقديم تظلمات شقق «سكن لكل المصريين 2»

- يزور العميل الراغب في تقديم طلب تظلم، بزيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المخصص لتقديم طلبات التظلم، من خلال هذا الرابط.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالعميل، واختيار تقديم طلب التظلم، ومن ثم استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة للحجز، ثم الضغط على كلمة إرسال.

وتسهيلا على المواطنين، حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حالات قبول طلبات التظلم، وهي: في حالة استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، التي لم يتمكّن العميل من رفعها في أثناء تقديم طلب الحجز.

كما حدد حالات أخرى لا يتمّ فيها قبول طلب التظلم، وهي تجاوز السن، أو تجاوز أي من الحدين الأقصى أو الأدنى للدخل وقت التقديم، وفقًا لشروط الإعلان المنصوص عليها بكراسة الشروط الخاصة بالطرح.