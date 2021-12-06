شروط قبول التظلمات بمشروع «سكن لكل المصريين 2».. منها استيفاء الأوراق

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تلقي طلبات التظلم من محدودي الدخل، أمس، في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، الذين تبين تم استبعاد طلباتهم فى لجان الفرز لعدم مطابقة الشروط المنصوص عليها ضمن الإعلان، لمنحهم فرصة ثانية للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد.

ويبحث عدد كبير من المواطنين، عن نتيجة قبول طلبات التظلم، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، على شبكة المعلومات الدولية، وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحالات المقرر قبول طلب تظلمها، ومن ثم حصول العميل على وحدة سكنية ضمن الطرح.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، حالات قبول تظلمات شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

حالات قبول تظلمات شقق «سكن لكل المصريين 2»

1- يتم قبول طلب التظلم، في حالة نسيان التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز عند التقديم والتسجيل الإلكتروني لطلب الحجز.

2- يتم قبول طلب التظلم، في حالة استيفاء أو استكمال المستندات المطلوبة للحجز، وذلك إذا كان الاستبعاد بسبب نقص الأوراق المطلوبة ضمن كراسة الشروط.

خطوات تقديم تظلمات شقق «سكن لكل المصريين 2»

أما خطوات تقديم طلب تظلم لشقق سكن لكل المصريين 2، فتتمثل في أن يقوم العميل الراغب في تقديم طلب تظلم، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

ويستوفي المتقدم البيانات والمستندات اللازمة للتقديم، والضغط على كلمة إرسال، وخلال مدة أقصاها شهر من غلق باب التظلمات، يقوم الصندوق بدراسة التظلم ومراجعة المستندات والبيانات المطلوبة، وفقا لشروط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.