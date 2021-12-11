تحرير 14 محضرا وتطهير 49 منشأة بمركز ومدينة المحلة الكبرى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، إذ شكل مركز ومدينة المحلة الكبرى لجنة بإشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، قامت بمتابعة مدى التزام الورش والمحلات التجارية بالإجراءات الاحترازية والالتزام بأعمال الغلق في المواعيد الرسمية.

تعقيم 44 مسجدا

وأسفرت الجولة عن تحرير عدد 14 محضرا متنوعا بين 5 محاضر عدم ارتداء كمامة، 4 محاضر إشغال طريق، 4 محاضر نظافة ومحضر واحد بيئة، وفي سياق متصل تم تطهير وتعقيم عدد 49 منشأة تنوعت بين 44 مسجدا، 2 وحدة صحية، مقر وحدة محلية، موقف سيارات، جمعية زراعية إلى جانب عدد من المدارس بقرى المركز.