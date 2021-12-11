ميناء دمياط يستقبل سفينتي «AQUA MARINE» و«RHOURD AL HAMRA»

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي AQUA MARINE التي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 98 مترا وبعرض 14 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الكحول، والسفينة RHOURD AL HAMRA والتي ترفع علم الجزائر ويبلغ طولها 156 مترا وبعرض 25 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من البروبان.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23910 طن تشمل: 12000 طن يوريا و2295 طن كلوريد الإثيلين و2000 طن فوسفات و365 طن كحول و7250 طن داى أمونيوم.

53440 طن حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53440 طن تشمل: 1964 طن حديد و17000 طن ذرة و7798 طن قمح و101 طن فول و5751 طن عدس و4126 طن سكر و10000 طن كسب صويا و6000 طن خردة و700 طن زيت طعام.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 173 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات «بطاطس وبطاطا وفلفل وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «ريحان وبصل وليمون وكراوية» وفواكه «بلح وفراولة وبرتقال ويوسفي» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسنغافورة وإسبانيا وأمريكا وبنجلاديش وسلوفينيا وهونج كونج.

129057 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3629 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129057 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99271 طنا كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2657 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وبني سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1759 شاحنة.