على طريقة «عصابة حمادة وتوتو».. ضبط زوجين تخصصا في سرقة الشركات

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل قيام سيدة وزوجها بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المتاجر والمحال والشركات، حيث تبين أن الزوجة تدعى «ص. ع»، 33 سنة، وزوجها يدعى «فوزى .ج»، 39 سنة، وأنهما نجحا فى ارتكاب 22 حادث سرقة.

تخصص شركات

ووفقا للتحريات فقد كونت الزوجة التشكيل العصابي بالاشتراك مع زوجها فقط، على طريقة الفيلم الكوميدي الشهير «عصابة حمادة وتوتو»، حيث يقوم الزوجان باقتحام المحال والشركات من خلال مهارة الزوجة فى فتح الأقفال والكوالين، ويتولى بعد ذلك زوجها سرقة محتويات تلك الشركات.

ثروة 3 ملايين جنيه

وأوضحت التحريات، أن الزوجة كونت شبكة من عدد من التجار لشراء المسروقات والتى يكون أغلبها أجهزة كهربائية، وأنهما كونا ثروة من وراء تلك السرقات تقدر بـ 3 ملايين جنيه.

4 اجهزة لاب توب

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، من مدير وشريك بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة المنوه عنها وسرقة 4 أجهزة لاب توب وهاتف محمول من الداخل ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

معاينة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لمحل البلاغ وبإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشركة وبعثرة محتوياتها.. وباستكمال التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية أمكن التواصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وزوجها، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة.

22 جريمة سرقة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الزوجين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب»، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المتاجر بأسلوب «كسر الباب»، وأقرا بارتكاب 22 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط 3 شاشات LCD لدى عميلهما «سيئ النية»، كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما «حسنى النية» 8 أشخاص، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموا الزوجين بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.