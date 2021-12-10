ضبط شخصين بتهمة سرقة سيارة أجرة من سائقها بالإكراه في مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين استدرجا سائق تامسي لمنطقة نائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث في القاهرة، وتعديا عليه بعصا خشبية واستوليا على التاكسي وفرا هاربين.

وتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، إشارة من أحد المستشفيات بإستقب السائق، مقيم بمحافظة الجيزة ومصاب بكسر وجروح متفرقة بالجسم، إدعاء واقعة سرقة بالإكراه.

الاستيلاء على السيارة والهاتف المحمول

بالإنتقال والفحص وسؤال المصاب أقر بأنه حال سيره بالسيارة ملكه «أجرة»، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث إستوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما للمنطقة الجبلية الكائنة بطريق السويس بدائرة القسم، وفور وصولهم طلبا منه الدخول لطريق غير ممهد وأثناء ذلك تعديا عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزتهما مُحدثان ما به من إصابات واستوليا على سيارته وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

المتهمان أقرا بارتكاب الواقعة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما «2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار - الهاتف المحمول المستولى عليه»، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القسم، وأضافا بتخلصهما من العصا الخشبية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.