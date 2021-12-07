ضبط 6 لصوص بأسوان والقليوبية.. متخصصون في سرقة السيارات والمنازل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، من أحد المستشفيات باستقبال «سائق، مقيم بدائرة المركز» مُصاب بعيار ناري بالجسم.

وبسؤال «أحد الأشخاص»، يعمل مع المجني عليه، قال إنه في أثناء استقلاله سيارة نقل بمقطورة قيادة الـمُصاب مُحملة بخام الفوسفات، وحال سيرهما بأحد المدقات الجبلية بدائرة المركز، فوجئا بقيام مجهولين يستقلون دراجة نارية باستيقافهما والاستيلاء منهما على «مبلغ مالي - 2 هاتف محمول»، ولدى محاولتهما الهرب بالسيارة قام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأحدث إصابة سائق السيارة المشار إليه ولاذا بالهرب دون الاستيلاء على السيارة.

ضبط عصابة سرقة السيارات السيارات

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «3 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدوا عن «الهاتفين المستولى عليهما- وبندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – الدراجة النارية».

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لجرائم السرقة

وفي واقعة أخرى، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمخازن بأسلوب «التسلق وكسر الأبواب» وكذا وقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام، وقيامهم بالتصرف في متحصلات تلك الوقائع لدى عملائهم «سيئ النية»، «6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية».

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم «بندقية خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (6) وقائع، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.