خطة «الإسعاف» لتأمين مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ.. عيادات وفرق طبية

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر مكافحة الفساد المقرر انطلاقه بعد غدا «الاثنين»، بمشاركة أكثر من 100 دولة أجنبية وعربية، سوف تنطلق فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر مكافحة الفساد على مدار ثلاث أيام.

وتجرى الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال ضيوف المؤتمر، وقامت هيئة الإسعاف المصرية بوضع خطة لتأمين المؤتمر من الناحية الطبية، حيث قام الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ لتفقد نقاط الإسعاف ومراجعة خطة التأمين.

سيارات عناية مركزة أمام قاعة المؤتمرات

قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، اليوم السبت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه جرى تفقد نقاط تمركز سيارات الإسعاف الموجودة في شرم الشيخ بداية من نقاط المطار، موضحا أن خطة الإسعاف تضمنت وجود نقاط تأمين وصول الوفود المشاركة منذ دخولها مطار شرم الشيخ الدولي، حيث جرى وضع سيارات حول أماكن إقامة الوفود، ومناطق طبية حول قاعة المؤتمرات.

أضاف أنه جرى تجهيز سيارات عناية مركزة أمام مكان انعقاد مؤتمر مكافحة الفساد مزودة بأطقم طبية على أعلى مستوى للتدخل السريع حال حدوث طارئ.

عيادات مجهزة

وأكد رئيس هيئة الإسعاف، أنه جرى تجهيز عيادات طبية مجهزة بأطقم طبية وطاقم تمريض للتدخل السريع أمام قاعة المؤتمرات، قائلا إنه تفقد كافة نقاط التأمين داخل قاعة المؤتمرات وخارجها، للتأكد من جاهزية فرق عمل الهيئة.

وتابع، أن هناك فرق تأمين في كل المناطق التي يوجد فيها تجمعات في مدينة شرم الشيخ وبخاصة المناطق السياحية، وجرى تغطية كل المناطق الحيوية بالمدينة بنقاط إسعاف بالإضافة إلى نقاط المدينة الثابتة.