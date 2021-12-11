تفاصيل معرض «فوود أفريكا» في دورته السادسة.. ينطلق غدا لمدة 3 أيام

تنطلق غدًا فعاليات المعرض التجاري الغذائي «فوود أفريكا» في دورته السادسة، وذلك تحت شعار «تذوق فرص النمو» خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.

معرض فوود أفريكا

ويمنح معرض فوود أفريكا فرصة مهمة لاستكشاف ودخول السوق المصري الكبير وصناعة الزراعة المزدهرة بالقارة الإفريقية من خلال طريقته المبتكرة في عرض المنتجات وإقامة علاقات مع الأطراف الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي والتوفيق بين المؤسسات، ويمثل المعرض بوابة لا مثيل لها تتيح للشركات فرصة الوصول إلى القطاع الزراعي الكبير في مصر وأفريقيا.

كيفية الوصول إلى معرض فوود أفريكا

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزائرين من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً، إذ يمكن الدخول من مدخل خاص أو من بوابة مركز المؤتمرات المتصلة بقاعات العرض، ويقوم فريق العمل الخاص بمركز المعارض بتنظيم الفعاليات من خلال التصميمات الديناميكية والإضاءة وخدمات تكنولوجية أخرى كثيرة، ويدعمها في ذلك قاعدة قوية لإدارة المرافق والمنافع الخدمية الأخرى، كما يستطيع المطبخ بالمركز تلبية شتى الاحتياجات من وجبات صغيرة إلى غذاء عمل كامل.

ويمكن للراغبين في الحضور ملء الاستمارة من خلال الموقع الرسمي لمعرض فوود أفريكا، كما يمكنك التسجيل كعارض من خلال الضغط على «احجز منصتك».

مزايا زيارة معرض فوود أفريكا

- استكشاف تشكيلة متنوّعة من المنتجات الغذائية والمميزة المقدمة من المورّدين المحليين والإقليميين والدوليين.

- إقامة علاقات مع مؤسسات القطاع الخاص والعام من أجل توسيع أعمالك.

- تبادل الخبرات والمعارف مع الأطراف الفاعلة في الصناعة.

- التواصل مع المورّدين والبائعين الحاليين والجدد.

- استكشاف التقنيّات والاتجاهات الجديدة في السوق الخاص بصناعة الأغذية الأفريقية.

- تأمين خطوط جديدة للمنتجات والسلع من العارضين.

- التفاوض حول العقود وتوقيع اتفاقيات التوزيع والوكالات.

نصائح للعارضين في فوود أفريكا

وهناك 4 خطوات سهلة تساعدك في زيادة عائد استثمارك تمثلت في الآتي:

1. وجّه دعوات إلى أهم عملائك

- أرسل بريدًا مباشرًا مع خطاب شخصي إلى عملائك الرئيسيين.

- وزّع الدعوات على الأشخاص الرئيسيين في فاعليات الصناعة التي تحضرها.

- أضِف دعوة إلى جميع عروضك (عروض أسعار المبيعات)

- أدرج دعوة في نشرة أخبار شركتك.

- استفد من خدمة الحملات الترويجية المخصصة لمعرض فوود أفريكا والتي تقدمها «المجموعة الدولية للمعارض».

2. تسويق حضورك في الفاعلية

- باقات الرعاية.

- فرص العلامة التجارية.

- الدخول ضمن كتالوغ المعرض.

- الإعلان في الكتالوج.

3. تسليط الضوء على مشاركتك

يمكنك وضع شعار المعرض ورقم منصتك في بعض الأماكن الهامة مثل:

- إعلانات المجلات.

- إعلانات الصحف.

- الملاحق.

- شبكة الشركة الداخلية.

- مواقع الشركة الإلكترونية.

- المواقع الإلكترونية للشركاء أو الوكلاء.

- اعتماد التوقيع في أسفل البريد الإلكتروني.

ويمكنك تسجيل الدخول إلى برنامج «البائعون المختارون»، لضمان التلاقي مع شركاء مناسبين.

4. أقِم منصة عرض جديدة

- اعرض علاماتك التجارية بطريقة جذّابة من خلال جعل منصتك مميزة.

- أضِف عناصر تفاعليّة إلى منصتك.

- اعرض منتجاتك القادمة.

- وزّع هدايا مجانية على الزوار.

- قدّم عروضًا حيّة عن منتجاتك وخدماتك.

- نظّم فاعليات خاصة للإعلان عن منتجاتك المبتكرة.