يوسف زيدان وإبراهيم عيسى يشاركان في فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب

أعلن معرض بغداد الدولي للكتاب، عن مشاركة كاتبين مصريين في فعاليات المعرض الذي تنظمه مؤسسة «المدى للإعلام والثقافة والفنون»، في الفترة من اليوم 8-12-2021، وحتى 18-12-2021 على أرض معرض بغداد الدولي في المنصور.

معرض بغداد يستضيف يوسف زيدان وإبراهيم عيسى

وأعلنت الصفحة الرسمية للمعرض الدولي للكتاب بغداد مشاركة الدكتور يوسف زيدان، الروائي والمفكر، في ندوة خاصة بمعرض بغداد الدولي للكتاب، كما أعلنت الصفحة الرسمية للمعرض على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مشاركة الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم عيسى في معرض بغداد، دورة «غائب طعمة فرمان- النخلة والجيران»، والذي يقام على أرض المعارض الدولية في المنصور في الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وقالت صفحة المعرض: «يوسف زيدان الباحث والروائي المصري المعروف سيكون معنا في العراق، وسيكون من أبرز ضيوف معرض بغداد الدولي للكتاب، صاحب روايات (ظل الأفعى، وعزازيل، النبطي) وسيتواجد بين جمهوره وقرائه قريبا».

وأضافت إدارة صفحة المعرض: «إبراهيم عيسى صاحب ألمع التجارب الصحفية والإعلامية في العالم العربي، في معرض بغداد الدولي للكتاب، نحن على موعد مع صاحب برنامج (مختلف عليه)، سيحل بين قرائه وأحبابه في بغداد».

50 ناشرا مصريا يشاركون في معرض بغداد الدولي للكتاب

وفي سياق متصل قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن 50 ناشرا مصريا يشاركون في معرض بغداد الدولي للكتاب، بالإضافة إلى دار المعارف، مشيرا إلى أهمية معرض بغداد الدولي للكتاب لأنه المعرض الأهم من بين المعارض المتعددة في محافظات العراق، مضيفا: «نظرا للظروف الأمنية في العراق تقام عدة معارض هناك، لكن الشعب العراقي معروف بحبه للقراءة والثقافة رغم تلك الظروف».

يشار إلى أن معرض بغداد الدولي للكتاب يفتتح رسميا في الساعة السادسة من مساء اليوم، على أن يتم فتح أبوابه أمام الجمهور يوميا من العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء.