سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.. 5 جنيهات «أونلاين»

يعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب نافذة مهمة لملايين القراء والمثقفين، وتستعد الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، لعقد فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 26 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض، في حين تم اختيار «يحيى حقي»، شخصية المعرض.

وأضاف «الحاج علي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يجري حاليا التجهيز للدورة المقبلة من المعرض، كما يجري مناقشة كافة الأمور الخاصة بالمعرض، وقاربنا على الانتهاء من فرز طلبات الناشرين المشاركين في المعرض، قبل تحديد موعد عمل قرعة تسكين الناشرين بأجنحة المعرض».

تذكرة معرض الكتاب تباع أونلاين

وأشار «الحاج علي»، أن تذكرة دخول المعرض، تم تحديد سعرها بخمس جنيهات للفرد، ودون تحديد حد أقصى من أعداد التذاكر المسموح بها، وسيكون شراء جميع التذاكر أون لاين عبر منصة معرض الكتاب، أو أون لاين من شباك التذاكر على باب المعرض.

تفاصيل جوائز معرض الكتاب 2022

في سياق متصل، أعلنت هيئة الكتاب شروط جائزة أفضل كتاب من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، وتقدم جوائز المعرض في 11 فرعًا منها تسعة للكبار «الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

كما تقدم 6 جوائز أخرى، تمنح مناصفة بين هيئة الكتاب، وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.

كما تتضمن الجوائز، جائزة أفضل ناشر مصري، مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، ولأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في ختام معرض الكتاب في فبراير 2022.