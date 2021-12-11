ناصر بن عطية يفوز برالي حائل 2021 للمرة الخامسة

سجَّل السائق القطري ناصر بن صالح العطية، اليوم، أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الرابعة «الأخيرة»، من رالي حائل الدولي 2021، ليفوز بلقب الرالي، وذلك للمرة الخامسة، في كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات «فيا كروس كانتري».

المرحلة الأخيرة لرالي حائل الدولي 2021

وأُقيمت المرحلة الأخيرة، اليوم، ومسافتها 148 كيلومترًا فقط، لكنها كانت حاسمةً لكونها تتطلب من متصدري الفئات القيادة بأمان حتى خطّ النهاية لضمان فوزهم.

وفاز ناصر، من الناحية الحسابية، باللقب العالمي، بعد نجاحه في تسجيل أسرع الأوقات خلال مرحتلين سابقتين «الأولى والثالثة»، لكنه واصل، بمُعاونة ملّاحه الفِرنسي ماتيو بوميل، الضغط لتسجيل مزيد من الانتصارات بالمراحل، ومعها الفوز بالرالي، وأنهيا الرالي أولًا مُتقدمين بفارق 21:51 دقيقة عن أقرب مُلاحقيهم، الثُنائي الروسي السائق دِنيس كروتوف والملّاح قسطنطين جيلستوف.

جديرٌ بالذكر أن هذا هو اللقب العالمي الرابع لناصر وماتيو معًا، بعد ثلاثة ألقاب مُتتالية: 2015 و2016 و2017.

وقال ناصر: «كانت مرحلة أخيرة جيدة، ومُختلفةً تمامًا عن أول ثلاث مراحل، كانت حصوية بالكامل عبر تضاريس جبلية كانت رائعةً ونحن سُعداء للغاية بالنتيجة، سعيدٌ بأنني فُزت بالرالي هنا، وبلقب كأس العالم للكروس كانتري، إنه فوزٌ عظيم، إنها آخر مشاركة لي في هذه السيارة، وأشارك في سيارة تي 1+، المُطورة في رالي داكار 2022».

وتمكَّن السائق الأرجنتيني سيبساتيان هالبيرن من التقدم على السائق الروسي فلاديمير فاسيلييف في المرحلة الخاصة الأخيرة، ليخطف منه المركز الثالث على منصة التتويج، مع سيارة ميني جون كووبر ووركس باغي ثانية، وخسر السائق الأرجنتيني لوسيو ألفاريز اللقب، الذي كان مُنافسًا عليه مع ناصر، لكنه تمكَّن من تسجيل ثالث أسرع توقيت في المرحلة الأخيرة، واحتل المركز الخامس في الترتيب العام النهائي للرالي، وأصبح وصيفًا لبطل الموسم في كأس العالم، علمًا بأنه شارك في سيارة تويوتا «هايلوكس أوفرداريف».

وسجَّل السائق البولندي ياكوب «كوبا» برزيغونسكي ثاني أسرع الأوقات في مرحلة اليوم، ولكن خسر كوبا فرصة المُنافسة على منصة تتويج بعد أن تعرض لعطلٍ في محور نقل الحركة في سيارته ميني «جون كووبر ووركس باغي» يوم الجُمعة، ليُنهي الرالي سادسًا في الترتيب العام، وأوصلت السائق الإسباني لايا سانز سيارتها ميني «جون كووبر ووركس رالي»، للمركز الثامن في الترتيب العام، وتُواصل تحضيراتها للمشاركة في فئة السيارات في رالي داكار 2022 مع فريق أكس رايد الألماني.

واستغل السائق التشيكي مارتن بروكوب الرالي لتجربة سيارته فورد «رابتور كروس كاونتري» الجديدة في فئة «تي 1+»، إلى جانب السائق الفِرنسي رونان شابو والأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني في سيارتي تويوتا «هايلوكس تي 1+» من تحضير فريق «أوفردرايف للسباقات»، علمًا بأنه لا يحقّ لثلاثتهم تسجيل النقاط في الترتيب العام.

ميشال غوتشال يسجل أسرع توقيت في فئته

وتمكن السائق البولندي ميشال غوتشال من التعافي من المشكلة في علبة التُروس التي واجهته في مرحلة الأمس، التي كلفته فرصة الفوز بلقب فئة تي 4 للمركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، وسجل ميشال أسرع توقيت في فئته بالمرحلة الخاصة الأخيرة، مُتقدمًا على شقيقه ماريك بفارق 2:56 دقيقتين، فاز ماريك بلقب فئة «تي 4»، وإنهاء الرالي في مركزٍ جيد «السابع» في الترتيب العام.

وأنهت الأُسترالية مولي تايلور الرالي ثانيةً في فئة «تي 4» متأخرةً بفارق 31:55 دقيقة، تبعها البريطاني المُقيم في دبي توماس بيل، واحتل السائقان الأوكراني إيفغين كوفاليفيتش وميشال غوتشال المركزين الرابع والخامس على التوالي.

ولم يُشارك السائق الروسي بافيل ليبيديف في مرحلتين من مراحل الرالي، إذ تعرض في اليوم الأول لحادث اصطدام ألحق ضررًا بنظام التعليق في مركبته كان – أم، لكنه تمكن من المشاركة في اليوم الأخير، بحسب ما تُجيزه القوانين، وسجل أسرع توقيت في فئة «تي 3» للمركبات الصحراوية الأنموذجية، بفارق 4:54 دقائق عن السائق السعودي صالح بن عبد الله السيف، هذه النتجة لم تُزعج صالح كثيرًا، إذ فاز السعودي بلقب هذه الفئة بأريحية.

وأنهى صالح الرالي أولًا في فئة تي 3، مُتقدمًا بفارق 47:24 دقيقة عن أقرب مُلاحقيه، مُواطنته مشاعل العُبيدان.

وتمكنت السائق الألمانية أنيت فيشر من إنهاء الرالي ثالثًا في فئة تي 3، وأنهت السائقتان السعوديتان دانيا بنت سعود عقيل وإسراء بنت عبد الله الدخيل، الرالي في المركزين الرابع والخامس على التوالي في فئة تي 3.

قالت دانيا: «سعيدةٌ بإنهاء رالي حائل، كانت مرحلة اليوم سريعةً وبلا عوائق، أحببت القيادة سريعًا، استمتعت بالكثبان الرملية اليوم وكانت ممتعةً بحق، وكان من الصعب تجاوز السيارات على الكثبان الرملية، ولكننا لم نُجازف، كان الأسبوع برمته رائعًا، وهي تجربة كبيرة بالنسبة لي».

وسجَّل الدرّاج السعودي أحمد الجابر، أسرع توقيت في فئة الدرّاجات النارية العادية، متقدمًا بفارق 56 ثانية على الدرّاج الإماراتي بعبد الله لنجاوي، لكن الفوز بلقب الفئة في الرالي ذهب للدرّاج السعودي مشعل الغُنيم، وواجه الدرّاج الإماراتي عُثمان الغفيلي مشاكل في المرحلة الخاصة الأخيرة أدت لخسارته 15 دقيقة، وتراجع خلف الغُنيم بفارق 13 ثانية فقط مع انتهاء الرالي.

وصعد الدرّاج أحمد الجابر للعتبة الأخيرة على منصة التتويج، وأكمل الدرّاجان السعودي عبد الحليم المُغيرة وعبد الله لنجاوي قائمة المراكز الخمسة الأولى.

وسجَّل الدرّاج السعودي عبد المجيد الخُليفي أسرع توقيت في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات «كوادز» في المرحلة الأخيرة، وفاز بلقب الرالي لهذه الفئة، وأنهى عبد المجيد الرالي متقدمًا بفارق 1:56:32 ساعة عن أقرب مُلاحقيه مُواطنه هيثم التُويجري، وأكمل الدرّاج السعودي هاني النومسي منصة التتويج.

فيما سجَّل السائق السعودي عيسى الدوسري، أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الأخيرة في تصنيف الرالي الوطني، لكن فازَت السائقة الفِرنسية عَلِيَّة كولوتش بلقب الفئة عمومًا، علمًا بأن السائق السعودي المشنا الشمري تعرَّض لعقوبات زمنية أدت لتراجعه للمركز الثاني في هذه الفئة. أنهى السائق السعودي سعيد بن زكي الموري الرالي ثالثًا في هذه الفئة في مركبة كان – أم.

وسجَّل السائق الياباني تيروهيتو سوغاوارا أسرع توقيت في فئة الشاحنات في شاحنة هينو اليابانية، وحقق لقب هذه الفئة في الرالي، خسر السائق الفِرنسي تيو كالفيه الصدارة يوم أمس، لذا تمكَّن السائق السعودي إبراهيم المهنّا من إحراز المركز الثاني في الترتيب العام لفئة الشاحنات.

رالي حائل الدولي من تنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، بإشراف هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع وزارة السياحة السعودية ووزارة الرياضة.