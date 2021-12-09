زيادة جديدة على أسعار سيارات «شانجان» في السوق المصري

مع دخول شهر ديسمبر، يشهد سوق السيارات المصري، حالة من الاضطراب بسبب زيادات متكررة في أسعار السيارات، وترجع إلى العديد من الأزمات التي يعيشها السوق المصري، منها انتشار جائحة كورونا، فضلًا عن أزمة الرقائق الإلكترونية التي ظهرت مؤخرًا، وتسببت في خفض إنتاج العديد من شركات السيارات في إنتاجها.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار سيارات «شانجان» التي شهدت زيادة مؤخرًا على أسعارها.

شانجان CS 55.

شهدت السيارة انخفاضًا بقيمة 7 آلاف جنيه على الفئة الأولى فقط، وتأتي بسعر 328 ألف جنيه، وباقي الفئات زادت بقيمة 7 آلاف جنيه، بينما جاءت الفئة الثانية بسعر 335 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 360 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 380 ألف جنيه.

شانجان ايدا

شهدت هذه السيارة زيادة بقمية 7 آلاف جنيهًا على فئاتها المتوفرة بالسوق المصري، وتتوافر بفئتين الأولى بسعر 227 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 242.

شانجان CS 15

شهدت تلك السيارة زيادة بقيمة 5 آلاف جنيهًا على فئاتها في السوق، وتتوافر بفئتين مختلفتين، الأولى بسعر 240 ألف جنيه، والثانية بسعر 259 ألف جنيه.

شانجان ألسفن

أما هذه السيارة فشهدت أسعارها زيادة بقيمة 5 آلاف جنيهًا على فئاتها في السوق، وتتوافر بثلاث فئات، جاءت الأولى بسعر 177 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 197ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 212 ألف جنيه.