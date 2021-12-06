هبوط أرضي بشارع سيد ياسين في حي غرب شبرا الخيمة «صور»

شهد شارع سيد ياسين، بحي غرب شبرا الخيمة، مساء اليوم الإثنين، هبوط أرضي، وانتقلت الأجهزة التنفيذية لموقع الهبوط، وجرى فرض كردون أمني حول الموقع وجاري العمل على معالجة آثار الهبوط.

هبوط أرضي بشارع سيد ياسين

تلقت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات بحي غرب شبرا الخيمة، إخطارًا بوجود هبوط أرضي بشارع سيد ياسين بجوار محطة الكهرباء بحي غرب شبرا الخيمة.

استدعاء الأجهزة المعاونة

انتقل على الفور اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا لموقع الحدث، برفقة شرطة المرافق، وجرى استدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحي وغاز لاستكشاف أسباب الهبوط، والتدخل السريع لاستكشاف ومعالجة آثار الهبوط.

وبالمعاينة اتضح أن الهبوط قطره نصف متر، بعمق نصف متر، وتفريغ من الداخل حوالي 4 متر، وأن الهبوط ناتج عن تفريغ هوائي أسفل التربة، وجاري معالجة آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائي، وعمل سياج أمني، وردم الهبوط بالتربة الرملية، لسد جميع الفراغات، ثم تغطيتها بطبقة من الخرسانة الجاهزة، لإعادة الأمور لحالها الطبيعي، وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.