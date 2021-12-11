أستاذ فيروسات: مناعة الملقحين ضد كورونا ومتحوراته أكبر بـ11 ضعفا

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن متحور «أوميكرون» لن يكون آخر متحورات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لم يتسبب في أي حالة وفاة حتى الآن.

النزعة القومية للدول الكبرى

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «يجب الحرص على الحصول على التطعيمات، لكن هناك نزعة قومية للدول الغنية التي استحوذت على التطعيمات دونًا عن بقية الدول، فهي تسعى إلى الجرعة الرابعة، بينما عددًا كبيرًا من الدول الأفريقية لم يحصل على الجرعة الأول».

وتابع أستاذ علم الفيروسات، أن مناعة الحاصلين على اللقاحات أكبر بـ11 ضعفًا من نظرائهم غير الملقحين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية عملت على توفير جرعات ضخمة للتطعيمات.

أكبر مصنع في الشرق الأوسط لتصنيع لقاحات كورونا

وواصل أحمد شاهين: «مصر لديها أكبر مصنع في الشرق الأوسط لتصنيع لقاحات كورونا، كما عقدت مصر اتفاقات مع مؤسسات وتحالفات عالمية للحصول على اللقاحات»، مشددًا على أهمية الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والنظافة.

وفي وقت سابق، ذكر الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة بجامعة مصر، أن جميع النشرات الظاهرة حتى الآن، تؤكد أن المتحور سيكون الأكثر انتشارًا، لكن لا يستطيع أن يتطور بالمريض المصاب به للدخول للمستشفى أو الرعاية المركزة أو الالتهاب الرئوي الحاد.

وأوضح، أن معدل انتشار متحور «أوميكرون» الذي ظهر لأول مرة في دولة جنوب إفريقيا قبل أن ينتقل إلى عدد من الدول، يأتي بـ4 أضعاف الانتشار الطبيعي لمتحور «دلتا»، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون المتحور الجديد هو السلالة السائدة بنهاية العام الجاري.