4 ملفات مطروحة على مائدة «نقل البرلمان» غدا

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، في اجتماعها غدا الأحد، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: نادر مصطفى، وحاتم أحمد عبد العزيز، بشأن حاجة أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية إلى كوبري علوي أو نفق يسمح بمرور السيارات على مزلقان الطريق الدائري للمدينة؛ وذلك لعدم استفادة المواطنين من النفق الذي تم إنشاؤه بمواصفات لا تناسب احتياجتهم.

تطوير طريق أبو كبير

كما تناقش اللجنة في اجتماعها، أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز بشأن تأخر البدء في استكمال أعمال ازدواج طريق فاقوس/ الزقازيق، ما تسبب في الكثير من الحوادث.

وتبحث اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن التأخر في إنهاء أعمال تطوير طريق أبو كبير/ ههيا بمحافظة الشرقية، وأيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن عدم الانتهاء من طريق السنبلاوين الزقازيق الجديد الذي بدأ العمل به منذ 13 عاما، ووعد وزير النقل بتسليمه في 30/6/2021.

محور شرق الدلتا

وتناقش إيقاف العمل بالطريق الحر في المسافة من قرية الأشراف على طريق ميت غمر/ الزقازيق حتى الطريق الإقليمي عند قرية بني صالح التابعة لمدينة بلبيس بطول 20 كم، ضمن مشروع إنشاء محور شرق الدلتا.

قانون تنظيم الجامعات

يذكر أن مجلس النواب، ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات «قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972»، الذي يهدف إلي زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين، وتعيينه أستاذاً متفرغاً، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له.