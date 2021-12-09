«إسكان النواب» تتفقد المشروعات القومية بالضبعة والعلمين

تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب زيارتها التفقدية إلى محافظة مطروح، حيث تتفقد اللجنة برئاسة النائب عماد سعد حمودة اليوم المشروعات القومية بالضبعة والعلمين.

وقال عماد سعد حمودة، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب، تستكمل اليوم زيارتها لمحافظة مطروح، التي بدأت قبل يومين بجولة بمدينة العلمين الجديدة والضبعة لمتابعة سير المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وتابع حمودة، «استمعنا إلى مطالب أهالي مطروح وناقشنا نواب مطروح والأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سنقوم بعمل تقرير بتوصيات معينة للحكومة لسرعة تنفيذ هذه المطالب»، مؤكدا على أن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، لن يتأخر في تحقيقها خاصة أنها مطالب تهم الحياة اليومية للمواطن وتساهم في تحقيق التنمية.

وفد برلماني يزور مطروح

وأكد حمودة، على أن الوفد البرلماني تفقد اليوم مدينة العلمين الجديدة، للوقوف على آخر ما تم التوصل له من أعمال على أرض الواقع، وهي المدينة توليها الدولة اهتماما خاصا فهي بحق خير شاهد على انطلاقة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف حمودة، أن اللجنة ستتفقد اليوم أيضا التجمعات القروية بمدينة الضبعة، لمعرفة احتياجات الأهالي والوقوف على أهم المشكلات في هذه المنطقة الهامة من أرض مصر.

وفد البرلمان يلتقي محافظ مطروح

والتقى وفد النواب، أمس، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية بمطروح وزار الوفد محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة مطروح.

ويضم الوفد البرلماني في الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد أبوزيد، فخري طايل، محمد ثابت، محمد جنيدي، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزي، محمود الشامي، يحيى عيسوي، أحمد عبدالهادي، والنائبين رقية عبدالعزيز، وميرفت عازر.